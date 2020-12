Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM đối với ông Tất Thành Cang

Quảng cáo

Tối 16/12, nguồn tin riêng của Báo Tiền Phong cho biết, Thường trực HĐND TPHCM vừa ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM).

Việc tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM của ông Tất Thành Cang được thực hiện theo khoản 2 điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố, thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đó.

Đại biểu HĐND được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Ông Tất Thành Cang tham dự kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khi chưa bị đình chỉ tư cách đại biểu

Chiều cùng ngày, nguồn tin của Tiền Phong cho hay, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo thông tin ban đầu, ông Cang có sai phạm liên quan đến Cty SADECO bán 9 triệu cổ phiếu chia cho Cty Nguyễn Kim.

Liên quan tới vụ sai phạm SADECO, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 20 bị can.

Ông Tất Thành Cang là người cho phép Cty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại SADECO từ 44% xuống còn 28% thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Cty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá, khiến Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tại kỳ họp 31 Ủy ban Kiểm tra Trung ương có công bố nội dung, kết luận về một số dấu hiệu vi phạm, kỷ luật đối với một số cá nhân, trong đó có trường hợp ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành uỷ, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngoài ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GTVT TPHCM, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng.

Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Tất Thành Cang là đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2020, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình Lịch sử TPHCM.

Ông Tất Thành Cang (SN 1971, quê Cần Giuộc, Long An), từng làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 2, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó chủ tịch UBND TPHCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Huy Thịnh