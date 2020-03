Dông lốc, mưa đá to như quả trứng gà làm hư hỏng nhiều nhà dân ở Lào Cai

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm 17/3, rạng sáng 18/3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Có hạt mưa đá to như quả trứng gà.