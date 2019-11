Đợt rét kéo dài ở miền Bắc, nhiều đêm rét đậm

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (28/11) Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Cảnh báo đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/11.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đầu tháng 12, một đợt không khí lạnh tăng cường nữa sẽ khiến các tỉnh miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên vào ban đêm. Cụ thể, khoảng ngày 1-2/12 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Đợt KKL này khiến các tỉnh Bắc bộ có thể đón rét đậm về đêm, khi nhiệt độ vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ, vùng núi dưới 10 độ. Tuy nhiên, ban ngày ít mây, trời nắng nên nhiệt độ nhất vẫn duy trì ở mức 22-25 độ. Đợt rét này có thể kéo dài 3-5 ngày đầu tháng 12.

Nguyễn Hoài