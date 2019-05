Đu dây điện để nhảy tắm ao, 2 cháu bé chết thương tâm

Chiều tối ngày 18/5, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ điện giật thương tâm làm chết 2 cháu bé và 2 cháu khác bị thương.



Theo đó, khoảng 16h ngày 17/5, trong lúc tắm tại ao của một hộ gia đình trong bản Mòn, xã Chiềng Khoong, hai cháu Lường Thị D. (9 tuổi) và Lường Văn N. (7 tuổi) đã bám, đu vào đoạn dây văng (dây buộc cùng dây điện) kéo qua ao nước.



Không may, đoạn dây điện bị hở làm cháu D.và N. bị điện giật tử vong tại chỗ. Lúc này trên bờ ao còn có 4 cháu khác. Dây điện văng xuống làm 2 cháu bị thương.



Ngay sau vụ tai nạn, bà con dân bản và gia đình đã đưa các cháu nhỏ bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã.



Cũng trao đổi với phóng viên Dân trí tối chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Chiềng Khoong cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình tổ chức tang ma cho hai cháu nhỏ bị thiệt mạng. Hai cháu bé bị thương may mắn đã bình phục. Hiện tại, sự việc đã được bàn giao cho Công an huyện Sông Mã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân".

Theo Dân Trí