Gia Lai có phó giám đốc công an mới

Thừa ủy quyền của Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Phương-Phó Cục trưởng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Lê Văn Hà.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Văn Hà cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thêm trường hợp mới bổ nhiệm này, hiện Công an tỉnh Gia Lai có 5 phó giám đốc. Giám đốc Công an tỉnh là đại tá Vũ Văn Lâu.

