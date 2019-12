Giám định hình ảnh video múa khiêu dâm trong quán karaoke ở Hà Nội

Quảng cáo

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Cụ thể, tại phiên chất vấn Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội chiều 5/12, đại biểu Nguyễn Thanh Hương cho rằng, còn nhiều tội phạm ma túy, mại dâm xuất hiện trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar, vũ trường và yêu cầu Giám đốc công an thành phố giải trình về tình hình này.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh, hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ, nhưng thời gian qua báo chí phản ánh có nhiều hoạt động tiêu cực như sử dụng ma túy tổng hợp, múa khiêu dâm...



“Gần đây báo chí đã phản ánh về tình trạng múa khiêu dâm, thác loạn trong quán karaoke ở địa bàn Hai Bà trưng, Cầu Giấy. Vấn đề này, đề nghị Giám đốc công an cho biết trách nhiệm và giải pháp phòng ngừa? Chủ tịch quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy cho biết về việc xác minh, xử lý?

Trả lời tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, ngày 26/11, báo Tuổi trẻ Thủ đô có nêu sự việc diễn ra ở quán karaoke ở phố Nguyễn Khang. Theo ông Tuấn Anh, quận Cầu Giấy đã có bài học xương máu về karaoke với vụ cháy nghiêm trọng năm 2016. Sau đó, quận đã rà soát lại, đến nay, còn 60 cơ sở có phép, 56 cơ sở hoạt động.

Ông Tuấn Anh cũng cho biết, quận cũng thường xuyên kiểm tra, số tiền xử phạt lớn, tuy nhiên, karaoke thường hoạt động về đêm, rất phức tạp. Quán vẫn cố tình hoạt động theo cách của họ. Quận cũng xử phạt nhiều quán có kinh doanh shisha, bóng cười.

“Chúng tôi chỉ đạo công an làm tương đối bí mật. Nhưng sau khi báo nêu, chúng tôi đi kiểm tra thì không cơ sở nào hoạt động như vậy, rất bất thường”, ông Tuấn Anh nêu.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ví von, việc quản lý quán karaoke như “thả gà ra đuổi” vì còn nhiều khó khăn. Liên quan đến nội dung trong clip phản ánh, ông Tuấn Anh cho biết, khi đi kiểm tra thì hình ảnh không khớp.

“Có tình trạng này xảy ra. Nhưng chế tài xử lý rất kém, rất non, nên quán sẵn sàng nộp phạt và hoạt động trở lại nên rất mất công. Cán bộ hay đi kiểm tra thì bị lộ mặt. Cần có những chuyên đề của công an để xử lý dứt điểm. Hiện đã xử phạt nặng, nhưng cũng không ăn thua”, ông Tuấn Anh nói, đồng thời đề nghị nên xem xét có quy định không cấp điện, cấp nước thì mới hiệu quả, chứ việc thu giữ tài sản, nộp phạt rồi lại mang về thì không xử lý được.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, đã giao công an và phường kiểm tra cơ sở karaoke trên phố Bùi Thị Xuân như phản ánh của báo chí nhưng tại thời điểm kiểm tra không phát hiện hoạt động đó. “Công an quận đã báo cáo công an thành phố, xem lại video, có khả năng bị ghép, vì trong trang trí nội thất của quán không tương tích với video”, ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho biết, đã chỉ đạo tăng cường quản lý lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này, riêng quán karaoke như phản ánh của báo chí đã xử phạt nhiều lần.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết, lực lượng chức năng đang vào cuộc giám định các thước phim quay ở quán karaoke trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, sớm có kết quả công bố với công luận.

