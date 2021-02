Giám đốc công an Đắk Lắk được thăng hàm thiếu tướng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, ngày 22/1 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 66/QĐ-CTN về thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với ông Lê Văn Tuyến.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Tuyến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các mặt công tác và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để lực lượng Công an Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Tuyến từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

Ông Tuyến được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Cuối năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian công tác tại Tây Nguyên, ông Tuyến đã chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn. Điển hình năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do “đại gia” Trịnh Sướng (trú tại tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.