Giảm giá, xe biển xanh tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An vẫn chưa bán được

Sau gần 2 năm, xe biển xanh tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An vẫn chưa bán được.

Ngày 16/8, trao đổi với PV, một cán bộ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, sau 2 năm thông báo bán đấu giá, đến nay chiếc xe biển xanh 80A-017.88 vẫn chưa thể bán được. Thậm chí theo vị này, từ mức giá bán khởi điểm 2,4 tỷ đồng, nay giảm giá xuống còn 2,2 tỷ đồng, nhưng vẫn không có ai mua.



Giá bán khởi điểm chiếc xe nói trên là 2,4 tỷ đồng, nay giảm giá xuống còn 2,2 tỷ đồng, nhưng vẫn không có ai mua.



“Cũng có một số người đến hỏi mua nhưng họ chê xe đã đi nhiều. Theo tiêu chuẩn, xe công đi trên 250.000km là phải thanh lý rồi. Hiện tại, chiếc xe này đang được để tại trụ sở của Sở Tài chính Nghệ An”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.



Được biết, chiếc xe sang Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A – 017.88 sản xuất năm 2014 được Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.



Về nguồn gốc xe sang biển xanh 80A – 017.88, theo công văn 560/CV-VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ghi rõ: ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) có quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh uỷ Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Giá trị xe là 2,7 tỷ đồng.



Được biết, việc doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh Nghệ An là tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương.



Trước đó, vào tháng 6/2018, chiếc Toyota Land Cruiser VX mang biển số 80A – 167.68, do Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 4 – CTTP (CIENCO 4) tặng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã được bán đấu giá thành công với giá 2,6 tỷ đồng.



Theo quy định, xe sau khi bán sẽ bị thu hồi biển xanh và chuyển sang đăng ký biển trắng. Số tiền bán chiếc xe này sẽ được dùng vào ngân sách của tỉnh.





Được biết, chủ sở hữu chiếc xe Toyota Land Cruiser VX là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP. Vinh và trải qua 2 lần đấu giá mới mua được chiếc xe này với 2,6 tỷ đồng (giá khởi điểm 2,5 tỉ).

