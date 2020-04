Giữa tháng 5 có thể cho học sinh TPHCM đi học lại

Ngày 10/4, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với tình hình kiểm soát dịch tốt như hiện nay thì giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học trở lại.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, công tác phòng chống dịch diễn ra quyết liệt ngay từ đầu nên cũng như cả nước, tình hình dịch bệnh tại TPHCM được kiểm soát, không rơi vào “giai đoạn dịch tăng tốc” như một số nước.

Hiện TPHCM chỉ mới sử dụng 3,5% công suất giường bệnh để phục vụ công tác chống dịch COVID-19. “Chúng ta cũng chưa phải trải qua giai đoạn tăng tốc, nhưng không chủ quan mà cần phải làm quyết liệt hơn công tác chống dịch. TPHCM chuẩn bị để vào giai đoạn sống chung với virus corona nhưng không có dịch bệnh”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Trước đó, TPHCM kéo dài thời gian cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học đến hết 19/4, riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết 3/5.

Tăng gần 1200 người nghiện ma túy trong quý I/2020

Ngày 10/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) TPHCM đã có báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố quý I/2020.

Tình hình tội phạm tại TPHCM trong quý I/2020 có xu hướng tăng. Ảnh CA

Trong quý I/2020, số người nghiện trên địa bàn TPHCM tăng 1.176 người so với cùng kỳ năm 2019. Hiện tổng số người nghiện ma túy đang quản lý tại 16 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố là gần 13.000 người.

Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các băng nhóm tội phạm có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm ma túy với tội phạm hình sự, kinh tế. Công an TPHCM khám phá gần 400 vụ với 811 tên tội phạm ma túy, thu giữ hơn 40 kg ma túy và 10 khẩu súng…

Trong quý I/2020, trên địa bàn TPHCM ghi nhận xảy ra 1.001 vụ phạm pháp hình sự, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có một số vụ xảy ra bắt nguồn từ sự manh động của đối tượng và sự mất kiểm soát do đối tượng sử dụng ma túy bị ngáo đá đã gây ra thương vong cho lực lượng chức năng. Tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp) chiếm đến 77,4% trong tổng số tội phạm hình sự.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, Công an TPHCM triển khai cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19.