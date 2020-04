Hà Nội chống dịch COVID-19: Chủ quan, sẽ trở tay không kịp

Bà Đỗ Phương Nga, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) cho biết, sau 3 ngày xử lý hành vi vi phạm về quy định phong chống dịch, tính đến 10/4, đã có 28 trường hợp trên địa bàn phường bị xử lý. Trong đó chủ yếu là người trong khu đô thị Times City tập thể dục, có 5 trường hợp xử phạt lỗi không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Mỗi người người vi phạm bị phạt 200.000 đồng theo quy định.

Đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, riêng trong ngày 10/4, toàn quận đã xử lý 51 người ra đường không lý do hoặc không đeo khẩu trang khi ra đường. Từ ngày thực hiện cách ly xã hội đến nay, quận đã xử phạt 852 trường hợp với tổng tiền 62 triệu đồng.

Quận Ba Đình, nơi xử phạt những trường hợp đầu tiên ra đường không lý do chính đáng, đến nay đã xử lý 152 trường hợp, trong đó: 10 người ra đường không lý do chính đáng, 142 trường hợp không đeo khẩu trang. TRẦN HOÀNG