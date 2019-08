Hà Nội có 14 điểm ngập úng nặng, dự báo mưa tới 200mm

Quảng cáo

Theo ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, tại các thời điểm mưa lớn diễn ra trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập nước. Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại.

Liệt kê các điểm ngập úng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, gồm phố Thụy Khuê (dốc La Pho), Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Vĩnh Hưng (trước số nhà 126 Vĩnh Hưng), Ngọc Lâm, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh (ngã tư Cổ Linh – Đàm Quang Trung), Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi (trước cổng ĐH KH&NV), Nguyễn Huy Tưởng, Quan Nhân, Triều Khúc... Mức độ ngập nước từ 0,1-0,2m.

Trước tình trạng trên, công ty đã huy động nhân lực tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, phối hợp hướng dẫn giao thông và bố trí các xe bơm di động, xe hút, téc tại các điểm úng ngập để giải quyết thoát nước.

Trên QL1A Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết, xuất hiện các điểm úng ngập tại km 190, km 202 và km 205 với mức độ ngập từ 0,2-0,25m.

Lượng mưa được dự báo lên tới 200mm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đớt nên dự báo khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến sẽ ở mức 100 – 200 mm/đợt. Với lượng mưa này nếu xảy ra sẽ vượt công suất tiêu thoát nước của hạ tầng thành phố.

Đề cập đến công tác ứng trực, giải quyết thoát nước hiện nay, lãnh đạo Công ty Thoát nước cho biết, trước tình hình diễn biến thời tiết và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, công ty đã triển khai 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.300 cán bộ - công nhân viên, 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi có yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai thành phố và Công ty.

Hiện nay, mực nước trên hệ thống các sông chính đang ở ngưỡng cao, các trạm bơm đã vận hành tối đa công suất (Trạm bơm Yên Sở vận hành 18/20 tổ bơm, Đồng Bông 1 vận hành 14/14 tổ bơm, Cổ Nhuế vận hành 3/4 tổ bơm…) để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập.

Trọng Đảng