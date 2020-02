Hà Nội đề xuất mời quân đội tham gia xử lý nhà 8B Lê Trực

Chủ đầu tư 8B Lê Trực nói gì?

Mới đây, Cty Cổ phần May Lê Trực – Chủ đầu tư Công trình 8B Lê Trực đã có văn bản gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí, cho rằng, dự án 8B phố Lê Trực thuộc đối tượng không phải cấp GPXD theo quy định của Nhà nước. “Việc UBND quận Ba Đình ra Quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu phải xin cấp Giấy phép xây dựng là trái quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

Cty này cũng cho biết, hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp cưỡng chế là “cấp sai và trái quy định của pháp luật. Theo Cty này, cả hai quyết định nói trên đã hết hiệu lực hành chính vì đều quá 2 năm (quy định tại Điều 6, mục a Luật xử lý vi phạm hành chính 2012), nên đến nay không còn giá trị thực hiện. Cả 2 quyết định này đều không có nội dung phá dỡ tầng 17, 18. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đã hết thời hạn.

Cũng trong văn bản kiến nghị, Cty CP May Lê Trực dẫn chứng, công trình 8B Lê Trực thực hiện theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của UBND thành phố Hà Nội được phép xây dựng 20 tầng, chiều cao là 70m (17 tầng chính +2 tầng kỹ thuật + 1 tầng mái); Các tầng 17, 18, 19, 20 mà UBND quận Ba Đình, phường Điện Biên yêu cầu phá dỡ đều có trong Quy hoạch chi tiết. Cty CP May Lê Trực lập luận, GPXD số 11/GPXD-SXD ngày 24/03/2014 cấp sai quy định pháp luật vì không đúng với Tiêu chuẩn xây dựng TCVN: 323/2004 (Mục 6.2.4.12) và cấp sai với Quy hoạch xây dựng chi tiết. Công trình cấp phép sai đã bị thiếu 2 tầng và chiều cao công trình cấp phép bị thiếu 16,1m. Đơn cử, chiều cao tầng thương mại theo quy định của Nhà nước và Quy hoạch là 4,5m /tầng nhưng cấp phép chỉ có 2,6m /tầng; Các tầng Căn hộ theo quy định của Nhà nước và Quy hoạch là 3,3m /tầng; Chiều cao thông thủy các tầng từ mặt sàn đến mặt dưới của trần chỉ cao khoảng 2,09m…Theo Cty này, tòa nhà 8B Lê Trực đã được chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về tài chính nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước, việc đã nộp tiền là xác lập quyền sử hữu công trình của Cty CP May Lê Trực; các căn hộ thuộc tầng 17, 18 là tài sản hợp pháp và đã thực hiện giao dịch mua bán dân sự giữa chủ đầu từ và người mua nhà; tài sản căn hộ tầng 17, 18 đã bàn giao cho các hộ dân nên thuộc quyền sở hữu của người dân…