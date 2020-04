Hà Nội: Một phó công an phường ăn cơm uống rượu cùng bệnh nhân 243

Quảng cáo

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 8/4, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân số 243, trên địa bàn quận có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2 và 197 trường hợp F3.

Ông Cương nói, trong số F1 này có 1 thợ sửa chữa điện, 3 người uống nước cùng, 3 người bán hoa và 1 phó trưởng công an phường.

“Đến thời điểm này quận đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về CDC Hà Nội, đến nay chưa có kết quả. Quận đã lập danh sách những người có liên quan F2 và F3 để tiến hành phun khử trùng khử độc”, ông Cương nói.

Theo ông Cương, một phó trưởng công an phường Đông Ngạc có ăn cơm uống rượu cùng bệnh nhân 243, sau đó về sinh hoạt cùng toàn bộ cán bộ công an phường. “18 đồng chí này sẽ trở thành F2. Toàn bộ công an phường Đông Ngạc vừa tiến hành cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu”, ông Cương nói thêm.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, ở phường Tây Tựu và Liên Mạc có nhiều người buôn bán hoa có mối quan hệ với bệnh nhân số 243, đặc biệt trong quá trình buôn bán hoa ở chợ Quảng An thì có giao lưu, tiếp xúc.

Theo đó, quận đã phối hợp với Ban quản lý chợ hoa Quảng Bá trích xuất camera, phát hiện có 8 người dạng tiếp xúc F1, đã quyết liệt xử ý, gửi mẫu cho CDC Hà Nội.

Ông Cương đề xuất, hiện nay người đi bán hoa rất nhiều, quận đã giao cho các phường, các lực lượng triển khai đo thân nhiệt cho những người buôn bán hoa, nhưng họ đi rất khuya, thường đi lúc 22h đêm và trở về nhà lúc 5 – 6h sáng nên việc kiểm tra thân nhiệt rất khó khăn. “Mong CDC Hà Nội cung cấp test nhanh để xét nghiệm nhanh cho những người buôn bán hoa trên địa bàn”, ông Cương nói.

