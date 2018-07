Hà Nội mưa, nắng đan xen, oi bức về trưa

Dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới di qua khu vực Bắc Trung Bộ, hôm nay, Bắc Bộ và các tỉnh phía bắc miền Trung tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen. Mưa dông tập trung chủ yếu ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trở xuống tới Hà Tĩnh; thời gian mưa thường xảy ra vào sáng và đêm; về trưa chiều, mưa giảm, trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở ngưỡng 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh còn lại của Trung Bộ bao gồm khu vực từ Quảng Bình trờ vào đến Bình Thuận chịu tác động của rìa nam của dải hội tụ nhiệt đới nên mưa rào và dông xảy ra rải rác vào khoảng thời gian chiều tối và đêm, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Còn ban ngày mưa rào và dông chỉ diễn ra ở diện vài nơi với nhiệt độ dao động từ 32 – 35 độ C.

Gió mùa Tây Nam ở phía nam vẫn duy trì cường độ mạnh khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết xấu cả ngày lẫn đêm. Trong đó, thời điểm có mưa dông mạnh thường tập trung về chiều tối và đêm với cường độ đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 27 – 30 độ C; trong khi đó, ở Nam Bộ là 30 – 33 độ C.

LINH ANH