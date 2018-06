Hà Nội nắng sớm, nhiệt cao 37 độ C

Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội dao động trong khoảng từ 35-37 độ C, còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C, riêng 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ cao 36-37 độ C.

Các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay cũng sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, hiệu ứng gió phơn cũng hình thành và tác động đến miền Trung vì thế ở Trung Bộ trời nắng sớm, nền nhiệt phổ biến trong ngày ở Trung Bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay dao động từ 35-37 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ 35-36 độ C, khu vực còn lại nhiệt độ từ 33-35 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời nắng, về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 30-33 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ C.

LINH ANH