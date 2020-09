Hà Nội: Tàu hỏa đâm trúng xe khách 45 chỗ chở học sinh

“Bộ Công an cam kết chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông. CSGT cũng phải nâng cao năng lực của mình, chúng tôi đang dự kiến anh nào vòng 2 to không cho ra đường luôn, sẽ kiểm tra kiến thức từng cán bộ một” – Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT nói.