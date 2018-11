Hà Nội: Thu hồi dự án cống hóa mương ở quận Thanh Xuân

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội thu hồi 8 dự án vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong đó, có 3 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông báo thu hồi đất. Các dự án này gồm: Dự án xây dựng chợ Lâm Sản Thượng Cát tại quận Bắc Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Nông nghiệp là chủ đầu tư; Dự án Khai thác cát làm vật liệu san lấp tại huyện Ba Vì do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư; Và khu đất diện tích 2.387 m2 tại quận Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long chiếm dụng làm khu chứa rác, phế thải.

Ngoài ra, còn 5 dự án khác gồm: Dự án xây dựng trụ sở Văn phòng tại Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 116; Dự án Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại quận Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội; Dự án Cống hoá mương thoát nước kết hợp bãi đỗ xe ở Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 41…

5 dự án này có tổng diện tích 62.255 m2, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, từ tháng 10/2012 - 31/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ, trình UBND Thành phố ban hành 38 quyết định thu hồi đất vi phạm với tổng diện tích 9.903.808,8 m2 đất; trong đó: 20 dự án đã thu hồi đất ngoài thực địa với tổng diện tích 9.775.161,6 m2 đất; 18 dự án, tổ chức được giao quản lý đất thu hồi đang làm thủ tục nhận bàn giao và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 128.647,2 m2 đất.

Hiểu Minh