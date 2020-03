Hai nữ sinh Nghệ An mất tích đã trở về với gia đình

Quảng cáo

Trao đổi với Tiền Phong tối 14/3, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Hoàng Nghĩa Phượng cho biết: “Chiều nay (14/3), hai cháu Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Thị Thương (cùng SN 2004) đã được các chiến sỹ công an tìm thấy, đưa về bàn giao cho gia đình”.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Phòng PC01, PC02 và Công an TX. Cửa Lò, Công an Nghệ An bằng nghiệp vụ của mình đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, tìm kiếm.

Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau khi vào cuộc, lực lượng Công an đã tìm thấy hai nữ sinh Ngân và Thương. Địa điểm phát hiện hai nữ sinh được xác định là ở huyện miền núi Tân Kỳ, cách nhà khoảng 80km.

Ông Nguyễn Khắc Giang (bố em Ngân) nói: “Hai cháu rủ nhau lên nhà bạn ở Tân Kỳ chơi, lo sợ bố mẹ mắng nên không dám gọi điện về nhà”.

Trước đó, chiều 13/3, hai nữ sinh Nguyễn Kim Ngân (trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Thị Thương (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc) báo với gia đình đi học thêm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cửa Lò (TX.Cửa Lò, Nghệ An) nhưng sau đó không trở về nhà.

