Hàng nghìn cảnh sát chống đua xe trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình

Công an TP Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo công an các quận huyện trên địa bàn phối hợp với các phòng nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trong và sau trận bán kết lượt về diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 6/12.

Theo đó, Phòng CSGT và Trung đoàn CSĐT và công an các quận, các phường là lực lượng nòng cốt đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc trên các tuyến đường. Trọng điểm tập trung tại các tuyến đường hướng về Mỹ Đình, các điểm có máy chiếu, các khu trung tâm...

Công an Hà Nội cũng huy động tăng cường các tổ cảnh sát hình sự hóa trang đảm bảo an ninh, chống các hành vi gây rối trật tự, trộm cắp, cướp giật.





Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch và huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm tại 10 quận nội thành. Theo đó, hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ được huy động tăng cường ứng trực theo phương án.

Sau trận đấu, 30 tổ công tác 141 phối hợp với CSCĐ, công an các quận ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phân luồng sẽ được bố trí tại các điểm nóng để ngăn chặn, phòng chống các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe trái phép.

Còn lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, đơn vị huy động 100% quân số trực tham gia đảm bảo trật tự, an ninh tại sân vận động và các điểm nóng. Trong đó, có 60 tổ công tác mỗi tổ gồm 4 chiến sỹ tuần tra lưu động ở các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và quận Hà Đông... Đồng thời bố trí các tổ công tác phối hợp với CSGT, CSHS, công an phường để ngăn chặn những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe.

Nguyễn Hoàn