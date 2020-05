Hàng nghìn người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19

Quảng cáo

Thôn Trung Lập 3, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân là thôn nghèo nhất của xã với 282 nhân khẩu cận nghèo nhưng có nhiều người tự nguyện làm đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Như gia đình chị Đỗ Thị Hiền ở thôn Trung Lập 3, xã Xuân Lập có 4 khẩu thuộc diện cận nghèo, được hỗ trợ 3 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng chị tự nguyện không nhận số tiền trên với lý do: Khi xem qua tivi, báo, đài thấy những hình ảnh cụ già, trẻ nhỏ hỗ trợ rau, gạo, tiền tiết kiệm…; bác sỹ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 vất vả; các cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an ngày đêm thực hiện nhiệm vụ để ngăn chặn dịch COVID-19... đã khiến chị tự nguyện không nhận số tiền trên, nhường lại cho những người, nơi khó khăn hơn mình.

Dù gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng gia đình chị Hiền vẫn xin từ chối nhận số tiền hỗ trợ của Nhà nước để giảm gánh nặng, nhường sự chia sẻ này cho người khó khăn hơn. Dù gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng gia đình chị Hiền vẫn xin từ chối nhận số tiền hỗ trợ của Nhà nước để giảm gánh nặng, nhường sự chia sẻ này cho người khó khăn hơn. Theo ông Trương Hùng Thanh, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân cho biết, tính đến ngày 11/5, tại huyện Thọ Xuân có trên 2.000 người tự nguyện viết đơn không nhận với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ những người còn gặp khó khăn hơn mình. Tiêu biểu như xã Xuân Phong có 850 khẩu tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, xã Xuân Lập 577 khẩu, Thuận Minh 239 khẩu... Chưa có số liệu thống kê số người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá, tuy nhiên, theo ghi nhận nhanh, ngoài huyện Thọ Xuân ra, nhiều người ở các huyện, thị, thành phố khác trên địa bàn cũng xin từ chối nhận tiền hỗ trợ với mong muốn nhường sự chia sẻ này cho người khó khăn hơn. Như trường hợp bà Quách Thị Bích, 76 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Thành Long (huyện Thạch Thành) là hộ nghèo đã từ chối nhận số tiền hỗ trợ để giảm gánh nặng cho Nhà nước. Bà Bích cho rằng, bản thân mình tuy tuổi đã cao, lại sống một mình nhưng vẫn có thể làm việc, sản xuất và tự trang trải cuộc sống. Chưa có số liệu thống kê số người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá, tuy nhiên, theo ghi nhận nhanh, ngoài huyện Thọ Xuân ra, nhiều người ở các huyện, thị, thành phố khác trên địa bàn cũng xin từ chối nhận tiền hỗ trợ với mong muốn nhường sự chia sẻ này cho người khó khăn hơn. Như trường hợp bà Quách Thị Bích, 76 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Thành Long (huyện Thạch Thành) là hộ nghèo đã từ chối nhận số tiền hỗ trợ để giảm gánh nặng cho Nhà nước. Bà Bích cho rằng, bản thân mình tuy tuổi đã cao, lại sống một mình nhưng vẫn có thể làm việc, sản xuất và tự trang trải cuộc sống.

Đơn xin không nhận tiền hỗ trợ của người dân Đơn xin không nhận tiền hỗ trợ của người dân

Tại huyện Quảng Xương, tính đến ngày 10/5, trên địa bàn huyện đã có 311 hộ gia đình với 1.348 khẩu chủ động xin không nhận hỗ trợ. Tiêu biểu như xã Quảng Phúc 75 hộ với 304 khẩu, xã Tiên Trang 52 hộ, xã Quảng Hòa 35 hộ, xã Quảng Lưu 31 hộ, xã Quảng Nham 23 hộ…

Ông Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện việc chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ của Chính phủ, các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Thọ Xuân đã tăng cường tuyên truyền gói hỗ trợ đến tất cả người dân.

Theo đó, có nhiều người thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã làm đơn không nhận tiền. Đây là hành động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trước sự khó khăn chung của đất nước và muốn dành lại nguồn lực để chi trả, hỗ trợ cho những đối tượng khác. Những người làm đơn không nhận hỗ trợ đều được xã, thôn thông báo, biểu dương trên hệ thống loa phát thanh; đồng thời, xã niêm yết danh sách những hộ không nhận hỗ trợ ở nhà văn hóa thôn, UBND xã để đảm bảo tính công khai minh bạch.

Xử phạt hơn 182 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn năm 2019 Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã xử lý trên 4 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền 3.848 tỷ đồng, trong đó xử lý trên 182 nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 884 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Ông Trương Trọng Nghĩa: 'Sẽ đưa vụ án Hồ Duy Hải lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội' "Vừa qua cử tri có nêu vấn đề về vụ án Hồ Duy Hải, với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẽ nêu ý kiến của cử tri lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét", đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho biết.

Ban quản lý đường sắt đô thị báo cáo UBND TPHCM vụ nhà thầu Việt bị 'bắt nạt' Ngày 12/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) có văn bản khẩn gửi báo cáo UBND TPHCM về thông tin phản ánh nhà thầu Việt Nam bị "bắt nạt".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới Ngày 12/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bôi nhọ lực lượng công an trên Facebook, một nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng Ngày 12/5, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xác minh, xử phạt một trường hợp đăng tải bài viết, hình ảnh sai trái trên mạng xã hội.

Hoàng Lam