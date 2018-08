Hành khách đeo thắt lưng dao găm lên máy bay ở Tân Sơn Nhất

Ngày 2/8, nam thanh niên 23 tuổi vào khu vực kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội. Lực lượng an ninh hàng không phát hiện anh này mang theo dây thắt lưng có mặt được chế tác dạng dao găm nên tạm giữ, giao cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất làm rõ.Theo quy định của Cục hàng không Việt Nam, dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung tên, nỏ... được xếp vào danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người; hành lý xách tay để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.Tuy nhiên, gần đây lực lượng an ninh liên tục phát hiện trường hợp mang vũ khí vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đây nhất, khuya 23/7 lực lượng chức năng bắt giữ hai thanh niên không có giấy tờ tùy thân mang theo dao, phóng xe vào khu vực ga quốc tế.Hay trước đó, người phụ nữ mang theo cây ba trắc dài nửa mét và dao dài 25 cm, có ý định xâm nhập vào nhà ga sân bay. Khi bị kiểm tra bà này cũng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Theo Vnexpress