Hết mùng 4 Tết, số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, tính tới cuối ngày 8/2, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 39 người.So với ngày nghỉ thứ 7 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông năm nay tăng 8 vụ (tăng 27,6%), tăng 7 người chết (tăng 43,75%), tăng 5 người bị thương (tăng 14,7%).Trong đó: Đường bộ xảy 36 vụ, làm chết 22 người, bị thương 39 người. Đường sắt xảy 1 vụ, làm chết 1 người.Tính tổng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. So sánh với cùng kỳ năm trước, giảm 46 vụ (giảm 17,7%), giảm 60 người chết (giảm 30,7%), giảm 31 người bị thương (giảm 14,01%).Về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, vào 9h ngày 8/2, trên QL 1A đoạn qua làng Quỳ Chữ (xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 36B-2286 (biển xanh) bị ô tô khách BKS 98B-022.66 do tài xế Phạm Thế Đức điều khiển đâm phải.Thời điểm xảy ra tai nạn, xe con 7 chỗ biển xanh chở theo 8 người, đang đi chúc Tết, lưu thông hướng Nam – Bắc, khi tới vị trí trên, xe rẽ trái qua làn đường ngược chiều bị xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đâm vào hông. Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị hất văng vào vệ đường, làm 3 người chết, 5 người bị thương.Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô con biển xanh 36B-2286, nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE, chủ xe theo giấy đăng ký là Kho bạc nhà nước Thanh Hóa (địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hóa); xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8/10/2018 có hạn kiểm định đến 7/4/2019.Xe ô tô khách BKS 98B-022.66, nhãn hiệu THACO, chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Minh Đức (địa chỉ: Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10/1/2019, có hạn kiểm định đến 9/7/2019.Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 1.981 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 943 triệu đồng, tạm giữ 436 phương tiện và 90 giấy tờ các loại.Số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 19 lượt/ngày; nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng xe khách chở quá số người quy định.

Lê Hữu Việt