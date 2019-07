Hòa Bình khai trừ hai đảng viên vì gian lận thi cử

Quảng cáo

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình vừa thông báo đã khai trừ Đảng ông Nguyễn Quang Vinh (Bí thư chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) và bà Diệp Thị Hồng Liên (đảng viên chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

Cơ quan kiểm tra kết luận, ông Nguyễn Quang Vinh lợi dụng chức vụ (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm trắc nghiệm) để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khóa, tạo điều kiện cho ông Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh.

Ông Vinh còn cung cấp "mã phách" bài thi tự luận môn Ngữ văn cho bà Diệp Thị Hồng Liên để bà Liên yêu cầu các tổ trưởng chấm thi tự luận chấm nâng điểm cho các thí sinh theo "điểm yêu cầu".

Bà Diệp Thị Hồng Liên thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Vinh, lợi dụng chức vụ (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng Ban Chấm thi, Phụ trách công tác chấm thi tự luận môn Ngữ văn), tiếp nhận danh sách "mã phách" bài thi tự luận để yêu cầu 3 tổ trưởng và các giám khảo tổ chấm thi tự luận môn Ngữ văn chấm nâng điểm cho 18 thí sinh theo "điểm yêu cầu".

Những vi phạm của ông Vinh và bà Liên được nhận định là "có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng". Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên.

Tháng 9/2018, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Quang Vinh với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Tháng 5/2019, bà Diệp Thị Hồng Liên bị khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, 5 cán bộ, giáo viên cũng bị khởi tố.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả điểm khi công bố đã khiến dư luận nghi ngờ khi 24 người đạt điểm Toán từ 9 trở lên, chiếm 4,7% cả nước. Xét theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, C3, D1), tỉnh có 22 trên tổng số 324 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Bộ Công an cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác minh. Theo công bố chấm thẩm định (chấm lại khi có nghi vấn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Theo VnExpress