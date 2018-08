Hòa Bình lại mưa lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 1 tiếng từ 18h-19h ngày 4/8 trên khu vực tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong một giờ tại trạm Cao Sơn: 21mm, trạm Đồng Bảng: 46mm

Trong 2-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 20-30mm, có nơi trên 50mm. Vì thế, trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là ở các huyện Mai Châu, Đà Bắc.

Thời gian qua, tình trạng sạt lở ở Hòa Bình diễn ra nghiêm trọng. Ngày 1/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đoàn chuyên gia đến khảo sát tình trạng sạt lở tại khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn; khu vực phường Đồng Tiến, nằm ở đầu thành phố Hòa Bình và khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình của thành phố Hòa Bình. Tình trạng sạt lở được đánh giá là rất nghiêm trọng khi khu vực xóm Máy Giấy, chính quyền địa phương phải di dời một số hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong khi khu vực phường Đồng Tiến, hàng chục nhà dân đã sập xuống sông.

Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài trên nền đất mượn, thiếu ổn định dẫn đến đất bị bão hòa nước và trượt lở. Các chuyên gia cảnh báo, mưa lớn tiếp tục trong thời gian tới sẽ làm gia tăng tình trạng trượt lở đất.

Không chỉ ở Hòa Bình, nguy cơ sạt lở đất được cảnh báo ở nhiều địa phương khác gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 05/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ có khả năng mưa rất to.

Từ ngày 05-06/8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

