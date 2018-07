Hòa Bình mở khẩn cấp 2 cửa xả trong ngày hôm nay

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, lúc 8 giờ ngày 21/7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,29m, lưu lượng nước đến hồ 9.217 m3/s (có khả năng tăng lên cho đến trưa nay), lưu lượng xả 5.613 m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy đang mở và lưu lượng chạy máy phát điện).

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình phải mở 2 cửa xả đáy, vào lúc 10 giờ và cửa thứ 2 mở vào lúc 16 giờ ngày 21/7.

Cùng với việc mở xả đáy, thủy điện Hòa Bình phải phát liên tục cả 8 tổ máy. Tùy diễn biến mưa lũ ở thượng nguồn, có thể mở thêm cửa xả đáy khi cần thiết.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình phải theo dõi sát diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, lưu đập, kịp thời báo Ban chỉ đạo và các cwo quan liên quan.

Như vậy, với việc mở thêm 2 cửa xả đáy hôm nay, cùng với 2 cửa xả đang mở, đây là lần đầu tiền trong năm nay, hồ Hòa Bình phải mở tới 4 cửa xả đáy.

Năm 2017, có thời điểm thủy điện đã mở tới 8 cửa đáy xả lủ, cũng là lần đầu tiền trong lịch sử hồ Hòa Bình xác lập kỷ lục này.

Theo dự báo, và đêm nay (21/7), các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đặc biệt cao tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa; nguy cơ cao ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định.

Nam Khánh