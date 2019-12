Hoá trang 'người mặc đồ đen': Sống ảo nhưng… đi tù là thật

Thêm một người tung tin bị triệu tập

Ngày 7/12, Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết: đã triệu tập chị Y Viện (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) để làm rõ việc đăng thông tin "ăn mày mặt nhọ" lên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận. Trước đó, tài khoản facebook do Y Viện sử dụng đã đăng ảnh một người mặc đồ màu đen, trên tay cầm chai nước kèm nội dung: "Đã đến Kon Tum rồi nhé. Phụ nữ và trẻ em cẩn thận". Sau khi đăng tải, nội dung này nhanh chóng được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ trên các trang cá nhân, hội nhóm. Tại cơ quan công an, Y Viện thú nhận do thiếu hiểu biết nên đã loan truyền thông tin sai sự thật trên facebook và cam kết không tái phạm.

Phong Trần