Hôm nay giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, sáng nay (19/8) Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Tham dự cuộc giao lưu là những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, vượt khó, có những đóng góp quan trọng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng.

Hiến đất làm đường đã trở thành quen thuộc



Là Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành (Trấn Yên - Yên Bái), bà Lê Thị Lụa luôn trăn trở với việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bản thân bà và gia đình gương mẫu tiên phong trong hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa xã. “Nếu mình muốn dân hiến đất, tại sao mình không hiến trước? Trong khi, mình là cán bộ, mình còn có đồng lương của Nhà nước, còn người nông dân thì không có gì ngoài mảnh ruộng”, bà Lụa tâm sự. Từ việc làm của bà cùng với sự thuyết phục, vận động, động viên của các cán bộ, việc hiến đất ở Việt Thành đã trở thành việc rất quen thuộc.

Theo bà Lụa, việc học tập Bác Hồ không phải là học việc gì lớn lao. Học tập Bác Hồ về tác phong bình dị, giản dị, phong cách làm việc biết kính trên, nhường dưới, vì mọi người. Bên cạnh đó là học theo các bậc lãnh đạo đi trước và học ở dân. “Phải xuống để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân. Người dân là những người trực tiếp làm việc, vì vậy trên thực tế họ giỏi lắm. Mình may mắn hơn người dân nhiều. Dân nghèo còn ủng hộ mình như thế, thì bản thân mình tại sao không cố gắng để làm tốt”, bà Lụa tâm sự.

GS Hoàng Chí Bảo, một trong những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Với sự nỗ lực của nữ Bí thư Đảng ủy cùng với các cán bộ, đảng viên, đến nay người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 57.000m2 đất để làm sân thể thao, nhà văn hóa thôn; đóng góp nâng cấp điện chiếu sáng ở 5 trong số 8 thôn, làm mới 11 km đường bê - tông; mở mới 9,3 km đường ra khu sản xuất... Hằng năm doanh thu từ việc trồng dâu và hoạt động của các tổ hợp tác phát triển đạt doanh thu hơn 22 tỷ đồng. Đảng bộ xã Việt Thành nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Tương tự, ở Chi bộ ấp Ông Định, xã Tân Ân tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, những năm qua, các cán bộ, đảng viên nơi đây cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào vận động, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua đó, ấp đã vận động người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa ấp. Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa bàn khu dân cư ấp Ông Định đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các chi hội, đoàn thể, đảng viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Ấp Ông Định nhiều năm liền là văn hóa tiêu biểu, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Công an đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân



Nhắc đến GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương (từ năm 2005 đến 2016) là nhắc đến một con người say mê nghiên cứu và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2006 đến nay, ông đã công bố nhiều công trình nghiên cứu và cung cấp tài liệu cho các đối tượng bạn đọc trong nước, phục vụ giảng dạy, đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Trong nhiều năm, nhất là từ Đại hội X đến Đại hội XII và hiện nay, theo đề nghị của các tỉnh ủy, thành ủy, ông đã liên tục dự các hội nghị, báo cáo các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và trực tuyến cho đồng bào các địa phương và cơ sở theo dõi tại gần hết các tỉnh thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, theo lời mời của các Đại sứ, các Sứ quán, ông cũng còn tham gia báo cáo về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cộng đồng người Việt Nam ở các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Báo cáo cho đoàn nghị sĩ Nhật Bản, đoàn doanh nhân Nhật Bản, đoàn cán bộ lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tại Hà Nội để giúp các bạn đi sâu tìm hiểu về di sản Hồ Chí Minh, Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều địa phương, đơn vị cũng có những cách làm sáng tạo, thiết thực. Đơn cử như Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã lồng ghép, gắn kết chặt chẽ việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công an huyện đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với nhân dân hay các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, thực hiện, đồng thời lắp đặt hòm thư góp ý ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Nhờ vậy, trong những năm qua chưa để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phức tạp liên quan trách nhiệm cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị. Trong 2 năm qua, Công an huyện đã có trên 60 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Công an huyện Triệu Phong vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen biểu dương tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

