Hơn 1.400 chiến sĩ công an Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và thư của Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong 2 ngày 23 - 24/4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.



Theo Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong những năm qua, lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an TP Đà Nẵng luôn làm tốt công tác hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an TP cũng duy trì thực hiện hiệu quả ngân hàng máu sống, kịp thời tham gia các đợt hiến máu đột xuất, nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia với số lần hiến máu trên 15 lần.

Ngày hội hiến máu sẽ được tổ chức trong 2 ngày (23/4 và 24/4) dự kiến thu về 1.200 đơn vị máu

“Tôi tin rằng, mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thực sự là những chiến sĩ tiên phong, thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn”, Đại tá Chung nói.



Theo Đại úy Hồ Đình Trí, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, hiện, đã có hơn 1.400 cán bộ chiến sĩ công an của tất cả các đơn vị trực thuộc Công an TP đăng ký tham gia hiến máu.

Để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID – 19, ban tổ chức Ngày hội hiến máu đã phân chia khung giờ hiến máu cho các đơn vị địa phương, đảm bảo 1 khung giờ chỉ có khoảng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, BTC Ngày hội đã phân chia các đơn vị tham gia hiến máu theo từng khung giờ, mỗi khung giờ đảm bảo chí khoảng 100 người tham gia

“Vì số người đăng ký khá đông nên chúng tôi tổ chức hiến máu vào 2 ngày. Phòng lấy máu được bố trí ở Hội trường lớn, những người chờ hiến máu được bố trí ngồi giữ khoảng cách. Các ghế hiến máu được bố trí đảm bảo cách nhau 2m. Tất cả mọi người đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt”, Đại úy Trí nói thêm.

Dự kiến, Ngày hội sẽ thu về khoảng 1.200 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Giang Thanh