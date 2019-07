Hơn 600 căn nhà ở miền Tây bị sập, tốc mái trong mưa giông

Quảng cáo

Mái tôn bay khắp nơi ở thị xã Tân Châu sau cơn mưa giông. Ảnh: An Phú.

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, có 604 nhà dân tại các huyện Chợ Mới, Phú Tân, An Phú, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu bị sập, tốc mái; nhiều cây xanh bị ngã do ảnh hưởng của mưa giông. Nặng nề nhất là thị xã Tân Châu với 538 căn bị tốc mái, xiêu vẹo; 6 căn sập; một bè cá bị chìm. Tại huyện Tịnh Biên, một người chăn vịt trên đồng bị sét đánh tử vong.

"Trong khoảng 30 phút quét qua, lốc xoáy làm mái tôn bay tứ tung, cây bật gốc hàng loạt. Mấy chục năm sống ở đây tôi mới thấy trận cuồng phong kinh hoàng như thế", ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, ở thị xã Tân Châu) nói.

Cổ thụ bật gốc trên đường ở thị xã Tân Châu. Ảnh: An Phú.

Sáng 24/7, chính quyền các địa phương huy động lực lượng giúp người dân sửa chữa, lợp lại nhà để sớm ổn định cuộc sống.

