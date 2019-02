Huy động hàng nghìn cảnh sát bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 2/2019. Trước thềm hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện dự thảo kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Theo đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT và công an các quận huyện nội thành luôn duy trì, tăng cường 100% quân số ứng trực trước 4 ngày diễn ra hội nghị.

Trong khi đó, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kế hoạch đang được trình Giám đốc Công an TP Hà Nội phê duyệt về các phương án trực chốt, kế hoạch phân luồng, dẫn đoàn cho các đoàn quốc tế dự hội nghị. Theo đó, 100% quân số sẽ ứng trực. Ngoài các điểm nóng, đơn vị sẽ tăng cường quân số trực chốt tại các nút giao trọng điểm để phân luồng cho các phương tiện từ xa.

“Kế hoạch sẽ dự kiến nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, các phương án đã được dự thảo cụ thể từ sân bay về nội thành và các cung đường liên quan. Theo đó, tại các tuyến đường có đoàn đại biểu quốc tế di chuyển qua, nhiệm vụ an ninh, an toàn giao thông là nhiệm vụ cao nhất”, đại diện Phòng CSGT cho biết.

Trước đó, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào ngày 15/2. Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuần tra kiểm soát 24/24 tại các khu vực trọng điểm như: Nội Bài, khách sạn, nhà ga, bến xe… Đặc biệt trên các tuyến đường có đoàn đại biểu quốc tế di chuyển qua.

Nguyễn Hoàn