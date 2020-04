Khách sạn, nhà nghỉ ở TPHCM bố trí mỗi phòng chỉ ở một người

Quảng cáo

Trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, chia ra làm các bộ tiêu chí cụ thể cho từng đơn vị. Cụ thể đối với Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đưa ra các tiêu chí như: doanh nghiệp đưa ra các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của hành khách, kể cả khách du lịch trong và ngoài nước.



Ngoài ra, tiêu chí về tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên tại doanh nghiệp và người lao động cũng được chú trọng.

TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Ảnh Văn Minh

Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn TPHCM thì ngoài các tiêu chí trên thì còn có các tiêu chí như bố trí phòng ở giãn cách cho khách lưu trú. Cụ thể bố trí 1 người/phòng cho khách lưu trú sẽ có số điểm tối đa là 10 điểm theo đánh giá bộ tiêu chí. Nếu bố trí 2 người/phòng thì chỉ đạt 5 điểm; quá 2 người và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khác thì sẽ bị 0 điểm.

Đối với ngành du lịch, bộ tiêu chí trên được chia thành các 3 nhóm, nhóm thứ nhất được áp dụng tại các cơ sở lưu trú du lịch; nhóm thứ hai, áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành; và nhóm thứ 3 được áp dụng cho các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ hút khách đến tham quan trong những ngày trước khi có dịch COVID. Ảnh Văn Minh

Riêng các điểm tham quan du lịch, Bộ tiêu chí của nhóm này đề cao công tác khử khuẩn cho hành khách đến khử khuẩn đồ vật, bề mặt tại điểm tham quan. Đặc biệt là công tác kiểm tra thân nhiệt du khách đến tham quan.

Ngoài ra, tại các điểm này cũng được đánh giá về việc có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly hành khách khi cần thiết, và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng cho nhân viên.

Cũng trong tối 23/4, TPHCM cũng đã ban hành các bộ tiêu chí cho nhiều lĩnh vực khác như: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bộ tiêu chí đánh giá tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn hoạt động giao thông vận tải.

Văn Minh - Huy Thịnh