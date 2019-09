Khai trừ 2 đảng viên vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Quảng cáo

Nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang sáng nay (17/9) cho biết, ngày 16/9, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp Hà Giang ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đ ảng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài – nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và Vũ Trọng Lương – nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (thuộc Sở GD&ĐT).



Ông Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương là hai bị can trong vụ án gian lận điểm thi, xảy ra trong kỳ thi THPT 2018.

Theo quyết định kỷ luật, Nguyễn Thanh Hoài đã lập danh sách và chuyển cho Vũ Trọng Lương xử lý bài thi trắc nghiệm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh. Bị can Vũ Trọng Lương đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi.

Kết luận nêu rõ, sai phạm của hai bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 20/7 và 23/7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phạm Văn Khuông và Triệu Thị Chính.

Đến ngày 8/4/2019, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can gồm: Triệu Thị Chính - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Phạm Văn Khuông - Phó Giám đốc Sở và Lê Thị Dung - Phó Đội trưởng thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Giang) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại Điều 366, Bộ luật Hình sự.

Dự kiến ngày mai (18/9), TAND tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi". Năm bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung.

Nguyễn Hoàn