Khai trừ Đảng, cho xuất ngũ một đại úy CSGT

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay (11/11) cho biết, đã triển khai quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Đại úy Nguyễn Thanh Liêm - cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang.

Lý do được xác định là đại úy Liêm đã vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Công an tỉnh Tiền Giang cũng triển khai quyết định cho đại úy Liêm xuất ngũ và thu hồi toàn bộ quân trang mà Công an Tiền Giang đã cấp.

Trước đó, bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (khu phố 8, phưòng 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã gửi đơn đến Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang trình bày đại úy Nguyễn Thanh Liêm đã mượn tiền của bà nhưng không trả đúng hẹn.

Đơn trình bày của người dân về việc đại uý Liêm mượn tiền không trả.

Theo bà Trinh, ngày 23/6/2018, đại úy Liêm mượn của bà 90 triệu đồng, “thế chấp” bằng thẻ đảng. Ngày 14/7, đại úy Liêm mượn lại thẻ đảng để nộp cho chỉ huy, hẹn 10 ngày sau đưa lại cho bà Trinh, nhưng đại úy Liêm đã không giữ lời.

“Tôi có gọi điện liên lạc yêu cầu anh Liêm hoàn trả gấp cho tôi số tiền đã mượn, thì anh Liêm đổ thừa là mượn dùm người này, người kia, để né tránh trách nhiệm trả nợ nhằm chiếm đoạt số tiền nợ nói trên.” - đơn bà Trinh viết.

Ngoài ra, một số nạn nhân khác cũng gửi đơn trình báo vụ việc tương tự đến Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang. Qua xác minh, Phòng CSGT phát hiện đại úy Liêm cầm cố thẻ đảng viên, mượn tiền của nhiều người nhưng không trả. Kết quả xác minh cho thấy, đại úy Liêm đã vay nợ của nhiều người với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nhật Huy - Cảnh Kỳ