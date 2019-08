Khai trừ đảng một chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM

Trước đó, đảng viên Quách Duy đã cung cấp, tuyên truyền, đưa thông tin “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết (quận 4, TPHCM)". Thông tin này nêu trong bài viết “Đốt củi” đăng trên Facebook Duy Quách do đảng viên Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng.