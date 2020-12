Khám nhà cán bộ liên quan vụ tiêu cực tại Sở Y tế Đắk Lắk

Quảng cáo

Chiều tối 10/12, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, cơ quan công an đang khám xét nơi làm việc của bà Cao Thị Ninh - cán bộ thuộc sở này. Quá trình khám xét có sự chứng kiến của đại diện Sở Y tế Đắk Lắk.

Được biết, trong cùng thời điểm, cơ quan công an cũng đang làm thủ tục khám xét tại nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Thông - nguyên Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế Đắk Lắk.

Khám xét tại phòng làm việc của bà Cao Thị Ninh

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, việc khám xét này là mở rộng vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này. Trước đó vào cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với 10 người (trong đó có 6 người bị bắt tạm giam). Trong số các bị can bị bắt tạm giam có nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long.

Nhóm PV Tây Nguyên