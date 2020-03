Khan hiếm khẩu trang chống dịch, Sở Y tế Nghệ An 'cầu cứu' Bộ Y tế

Quảng cáo

Theo công văn số 223/SYT-QLD của Sở Y tế Nghệ An gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An đang khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp phải khó khăn sau: Do nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến trong khi nguồn cung của các đơn vị sản xuất kinh doanh hạn chế dẫn đến việc thiếu hụt trầm trọng mặt hàng khẩu trang.

Hiện nay, các nhà thầu cung ứng mặt hàng khẩu trang y tế báo cáo không có hàng cung ứng do các nhà sản xuất không có hàng để cung ứng cho nhà thầu. Sở Y tế Nghệ An đã liên hệ với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế để mua mặt hàng này, nhưng vẫn không mua được do các nhà sản xuất chưa sản xuất đủ hàng để cung ứng.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ trong việc mua mặt hàng khẩu trang y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khẩu trang y tế đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Ghi nhận của P/v tại thành phố Vinh (Nghệ An), hầu hết các nhà thuốc trong bệnh viện lẫn các cơ sở bán lẻ trên thị trường đều hết khẩu trang y tế để bán. Theo chủ các cơ sở, khoảng 1 tháng trước, khẩu trang y tế đã bán hết. Nhu cầu của người dân cao còn nguồn cung ứng thì không đủ, điều này gây khó khăn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Nguyên Truyền – Chánh thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, chúng tôi tạm thời đưa ra giải pháp, khuyến khích người dân dùng khẩu trang vải kháng khuẩn và có thể tái sử dụng nhiều lần”.

