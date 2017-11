Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cô Tô

Thông tin từ UBND huyện Cô Tô cho biết, lúc xảy ra tai nạn, trên tàu có bốn ngư dân gồm: anh Phạm Văn Minh, sinh năm 1993 là thuyền trưởng; Trần Văn Khương sinh năm 1973, Trần Văn Nam sinh năm 1995 đều ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh); Phạm Văn Phương sinh năm 1988, quê Hải Dương.



Khi tàu QN-90546 gặp sự cố đã được tàu QN-90379 do anh Đinh Khắc Dũng làm thuyền trưởng đang ở gần đó kịp thời cứu được ba người, gồm Phạm Văn Minh, Trần Văn Khương, Trần Văn Nam và đưa vào huyện Hải Hà (Quảng Ninh) an toàn. Còn anh Phạm Văn Phương vẫn đang mất tích chưa tìm thấy.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị bục đáy khiến nước tràn vào làm chìm tàu.

Hiện các lực lượng chức vẫn đang năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hoàng Dương