Khi đồng bào đã yêu nghĩa cử hiến máu

Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ Đắk Lắk 2018 trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị đồng hành tổ chức và hỗ trợ chương trình:

Đăng cai tổ chức: Ủy ban nhân dân TP Buôn Ma Thuột; Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar; Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Đồng hành hỗ trợ: Công ty Thủy điện Buôn Kuôp 10 triệu đồng; Bà Võ Thị Mỹ Hiệp, giám đốc công ty TNHH XDTM&DV Hiệp Thạnh 10 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh 5 triệu đồng; Chi nhánh Tây Nguyên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA 5 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 5 triệu đồng; Thầy thuốc Khăm Phết Lào 5 triệu đồng; Ban quản lý Rừng phòng hộ Buôn Đôn 5 triệu đồng; Bà Chu Thị Hồng Loan, số 5 Đam San TP BMT 2,5 triệu đồng; Công ty TNHH Trịnh Mười 2 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Phụng 121 Lý Thái Tổ BMT 2 triệu đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên: 1000 cuốn sách và 500 hộp cà phê G7; Công ty cổ phần Cà phê An Thái 5 triệu đồng và 5 triệu quà tặng; Công ty TNHH Công nghệ Việt in tặng 3500 túi đựng quà; Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Pro trang trí tại 5 điểm tổ chức chương trình; Cty TNHH vận tải ô tô An Phước hỗ trợ xe chở quà, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột hỗ trợ ti vi, máy chiếu màn ảnh lớn.