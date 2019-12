Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, có thể xuất hiện băng giá ở vùng núi

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (02/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét (nhiệt độ dưới 20 độ). Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét (dưới 20 độ C).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 12, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh dần và tần suất nhiều hơn, đặc biệt vào nửa đầu tháng. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 đợt KKL, bao gồm cả các đợt KKL tăng cường.

KKL hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng. Kiểu thời tiết chủ đạo nửa đầu tháng 12 là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiệt năm khoảng 1-2 độ C (nhiệt độ trung bình tháng của Hà Nội dao đọng 17,7-18,7 độ).

Đặc biệt, từ 5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời ít mây, ban đêm phát xạ nhiệt mạnh, có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc.

Nguyễn Hoài