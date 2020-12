Không khí lạnh tăng cường, rét đậm rét hại kéo dài

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh tràn xuống nước ta đang có cường độ ổn định. Trong ngày và đêm nay (17/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Vào 6h sáng nay, hầu hết các tỉnh miền Bắc đều xấp xỉ 11-12 độ, riêng nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1 độ, Sa Pa (Lào Cai) là 4,6 độ, Đồng Văn (Hà Giang) là 4,8 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 6,9 độ, Mộc Châu (Sơn La) là 7,6 độ.

Ngày mai (18/12), không khí lạnh lại được tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại đến hết tuần này (20/12). Sang tuần tới, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng lên so với tuần này.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng lưu ý, từ nay cho đến tháng 2/2021 là thời kỳ chính đông của mùa đông năm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn đón nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7-10 ngày, vùng núi cao có thể kéo dài hơn, khả năng cao xuất hiện nhiều đợt băng giá, mưa tuyết.

Nguyễn Hoài