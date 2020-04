Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ, cả nước đón mưa lớn những ngày tới

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm nay (3/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh miền núi Bắc Bộ, đến ngày mai (4/4) sẽ mở rộng đến các tỉnh khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 3/4 đến ngày 7/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Riêng ngày 4-5/4, các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.



Tổng lượng mưa dự báo từ đêm 3-7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ ngày 6/4, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi từ 14-16 độ C. Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Riêng ở Hà Nội từ đếm 3/4 đến 4/6 có mưa rào và dông, ngày 4-5/4 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.



Do mưa lớn, nên nhiều địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng; ngập úng vùng trũng, thấp tại các thành phố và đô thị lớn như: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trước tình hình trên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn của người dân nhất là những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.



Ban chỉ đạo cũng lưu ý các địa phương tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét kèm theo mưa đá như: gia cố, bảo vệ mái nhà dùng vật liệu dễ bị tốc, vỡ (proximăng, ngói); xem xét việc thu hoạch sớm hoặc che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, bất thường đặc biệt là hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến nay đã xảy ra 4 đợt dông lốc, sét, mưa đá tại 15 tỉnh, làm 1 người chết (do sét đánh), 1.130 nhà sập, 27.878 nhà bị thủng, tốc mái; gần 5.000 ha và hoa màu bị hư hỏng, trong đó thiệt hại nặng nề nhất tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn vào đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết Canh Tý.

Nam Khánh-Nguyễn Hoài