Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT nói gì?

Theo số liệu chúng tôi trao đổi được, có khả năng tài xế đã ảnh hưởng đến giấc ngủ. “Tài xế xe container khẳng định: xe khách hơi loạng choạng, xe contener đã giảm tốc độ. Tốc độ lúc xảy ra tai nạn là chỉ 51km/h. Có thể lái xe của xe khách không làm chủ tốc độ và phương hướng nên khi va chạm xảy ra hậu quả nghiêm trọng” ông Thể nói.

Lãnh đạo Bộ GTVT thăm các nạn nhân vụ tai nạn tại BV Đà Nẵng. Ảnh: T.T. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói về vụ tai nạn. Clip: Thanh Trần.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết thêm, xe khách xảy ra tai nạn là xe hợp đồng, tài xế hoạt động không phải trong doanh nghiệp chuyên nghiệp. “Có khả năng đình chú rể thuê xe địa phương để thuận tiện việc hợp đồng chạy từ Quảng Trị và Bình Định trên đoạn đường rất dài lại khởi hành vào ban đêm, tài xế chưa quen chạy đường trường nên dẫn đến tai nạn", ông Thể nhận định.

Ông Thể cũng nhấn mạnh rằng, thời gian tới sẽ siết chắt việc kiểm tra xe hợp đồng. Riêng về tuyến đường tránh nơi xảy ra tai nạn, người đứng đầu ngành GTVT cho rằng: ban ngày lưu lượng xe đông nhưng ban đêm không lớn. Thời gian tới đưa tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào sử dụng sẽ giảm lưu lượng xe trên tuyến đường quốc lộ 1A .

“Chúng tôi sẽ có những giải pháp kỹ thuật tốt nhất đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, để tránh những tai nạn nghiêm trọng, thảm khốc. Sắp tới Bộ GTVT sẽ phối hợp với bộ ngành trong đó có bộ Công an, UB an toàn giao thông quốc gia, chính quyền địa phương, rà soát đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn để có giải pháp tốt nhất”, Bộ trưởng Bộ GTVT cho hay.

Thanh Trần - Nguyễn Thành