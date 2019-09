Kinh hãi phát hiện người đàn ông treo cổ bên bờ sông Sài Gòn

Quảng cáo

Sáng ngày 5/9, Công an TX. Thuận An, Bình Dương cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể người đàn ông đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông sau đó xác định tên Lê Văn Chắc (SN 1982, quê Đồng Tháp) trong tư thế treo cổ trên cây đoạn bờ sông Sài Gòn thuộc phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Bình Nhâm đến phong tỏa hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an TX. Thuận An.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông treo cổ

Tại hiện trường nơi nạn nhân treo cổ vắng người. Khám nghiệm cho thấy, nạn nhân không có vết thương khác trên người ngoài cổ sưng đỏ do dây thùng siết chặt. Nạn nhân mặc quần dài, áo đen. Hiện, nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hương Chi