Kỳ họp HĐND TPHCM: Thảo luận hàng loạt vấn đề 'nóng'

Tội phạm tăng cao



Thảo luận tổ chiều cùng ngày, đề cập đến vụ nhân viên trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô hàng loạt trẻ em, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM lưu ý: Từ vụ này, TPHCM cần rà soát những trung tâm nuôi dưỡng trẻ yếu thế nói riêng và các trung tâm bảo trợ xã hội nói chung để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tương tự tái diễn.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) giãi bày: Vụ việc xảy ra tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM là không may. Đây là trung tâm sự nghiệp, có pháp nhân nhưng thuộc quyền quản lý của Sở thì Sở cũng có trách nhiệm. Sở đang quản lý nhiều trung tâm đóng tại TPHCM, Bình Dương, Bình Long, Phước Long (Bình Phước). Riêng trung tâm Hỗ trợ xã hội là nơi trung chuyển. Các đối tượng sống lang thang sẽ được các địa phương gom về chăm sóc trong 30 ngày chờ kết quả xác minh để đưa về địa phương cư trú hoặc chuyển đến các trung tâm khác. Cán bộ nhân viên phải đi suốt để xác minh nhân thân, rất vất vả.

“Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng. Sở đang kiểm điểm trách nhiệm gần 20 cán bộ, nhân viên, trong đó có một phó giám đốc Sở. Việc chăm sóc các đối tượng yếu thế phải làm cho tốt. Sở đã rà soát cả 17 trung tâm, chấn chỉnh hoạt động. Những người già, trẻ em yếu thế phải được chăm tốt. Vụ việc vừa qua chúng tôi rất buồn và cố gắng không để xảy ra những chuyện tương tự”, ông Tấn nói.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM Đỗ Mạnh Bổng, từ tháng 12/2018 đến 31/10/2019, các loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội, ma túy, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế- môi trường... tăng mạnh so với cùng kỳ. TPHCM đã khởi tố mới 9.110 vụ án với 7.161 bị can, tăng 7,9% về số vụ và 17% về số bị can so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 nhóm tội danh, tội phạm về tham nhũng và chức vụ tăng cao nhất. Viện KSND TPHCM khởi tố mới 17 vụ (42 bị can), tăng 12 vụ (30 bị can) so với cùng kỳ, tăng đến 240% về số vụ và 250% về số bị can.

Tăng nguồn lực cho đầu tàu

Theo Đại biểu Đoàn Thị Ngọc Cẩm, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ trong năm tới không cần thiết nâng lên 1,8 lần mà quan trọng hơn là phải đảm bảo sự công bằng. Nhiều cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng công việc cũng nặng nhọc không kém, 8 giờ/ngày nhưng chưa được hưởng thu nhập tăng thêm. Cán bộ công chức chuyển công tác sang các hội đặc thù cũng bị cắt thu nhập tăng thêm làm nhiều người rất “tâm tư”.

Đại diện Sở Tài chính cho biết mới đây Sở Tài chính đã có tờ trình đề xuất Thành ủy, UBND TPHCM chi thu nhập tăng thêm cho các đối tượng là lao động hợp đồng với mức chi tối thiểu là 3 triệu đồng/người/quý từ nguồn chi tiết kiệm của các đơn vị. Đối với cán bộ chuyển sang các hội đặc thù, Sở Tài chính đề xuất tiếp tục chi thu nhập tăng thêm từ ngân sách.

Liên quan đến vấn đề ngân sách, tại kỳ họp, UBND TPHCM đã có Tờ trình về việc vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên). Theo đó, để bảo đảm mức dư nợ giai đoạn 2024-2025 của TPHCM trong hạn mức cho phép đủ điều kiện triển khai dự án, UBND TPHCM đã đề xuất 3 phương án, trong đó có phương án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu ngân sách TPHCM được hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2020, tỉ lệ điều tiết là 18% (Quốc hội đã quyết định). Giai đoạn 2021-2025: tỉ lệ điều tiết là 24% (tăng 6% trong 5 năm). Giai đoạn 2026-2030: tỉ lệ điều tiết là 33% (tăng 9% trong 5 năm) bằng mức điều tiết năm 2003.

Căn cứ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội và Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã giao UBND TPHCM xây dựng đề cương chi tiết đề xuất tiến độ tăng tỉ lệ điều tiết để lại cho TPHCM từ 18% lên 33% theo lộ trình cụ thể trong vòng 10 năm.

Bên lề kỳ họp, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM hiện nay là thấp nhất thế giới. Theo khảo sát của UBND TPHCM, các thành phố lớn có quy mô như TPHCM được giữ lại thấp nhất là 30% (Nhật Bản) và cao nhất là 60% (Na Uy). Ông Phong cho biết UBND TPHCM đang nghiên cứu, kiến nghị Trung ương điều chỉnh các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo hướng nâng dần tỷ lệ điều tiết hợp lý để bảo đảm TPHCM có điều kiện phát triển bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, tiếp tục đóng góp lớn nhất cho cả nước.

