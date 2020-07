Làn thu phí ETC Pháp Vân - Cầu Giẽ lại tắc cứng

Nguyên nhân là có một số xe chưa dán thẻ thanh toán không dừng đi vào làn ETC hoặc phương tiện xe kinh doanh chỉ đóng phí tháng qua trạm Thường Tín (do nhà đầu tư - Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ quản lý) nhưng vẫn di vào làn ETC tại trạm Cao Bồ (do Tổng Công ty VEC quản lý), dẫn đến không thanh toán được, làm ùn ứ cho các xe đi phía sau.