Lạng Sơn có Phó giám đốc Công an mới

Tại trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Dương Đình Thành, Phó giám đốc sở cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên được luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn.

Bộ trưởng công an cũng công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đối với đại tá Vũ Hồng Quang (Phó giám đốc công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Lạng Sơn).

Như vậy, hiện tại công an Lạng Sơn có 5 phó giám đốc, bao gồm các đại tá: Vũ Hồng Quang, Triệu Tuấn Hải, Nguyễn Đình Hải, Đỗ Ngọc Bình (từ Bộ công an luân chuyển), Dương Đình Thành (luân chuyển từ Thái Nguyên).

Nguyễn Duy Chiến