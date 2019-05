Lạng Sơn: Phá đường dây vận chuyển 26 bánh ma túy

Sáng 1/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công giai đoạn một chuyên án ma túy 819M, bắt 4 nghi phạm, thu giữ 26 bánh heroin.

Trước đó, chiều 27/4, trên quốc lộ 1A đoạn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang Chu Văn Ninh (SN 1985, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mang theo người 26 bánh ma túy đi trên xe khách hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát bắt giữ thêm Vương Văn Trưởng (SN 1974) và Hứa Viết Chấn (SN 1972, đều trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Chiều 30/4, công an bắt giữ tiếp đối tượng Vương Văn Bạo (SN 1979), trú tại Đắk Mil, Đắk Nông). Đây là một mắt xích quan trọng của vụ án.

Theo Ban chuyên án, đầu tháng 4/2019, lực lượng chức năng Lạng Sơn nhận được thông tin, nhóm đối tượng trên lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Ban giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra về ma túy lên kế hoạch “đánh án”.

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ đã âm thầm xác minh, mật phục không quản ngày nghỉ để tổ chức đấu tranh và đã triệt phá thành công đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia này.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Các lực lượng công an phối hợp nhịp nhàng, bắt gon đối tượng cùng tang vật. Ảnh do Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp