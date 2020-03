Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chưa thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Theo thông tin, những lãnh đạo cách ly tại nhà gồm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn; Phó Bí thư Nguyễn Đức Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long... Hiện, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đang lập danh sách những lãnh đạo phải cách ly.

“Sức khỏe mọi người vẫn tốt, không có biểu hiện bất thường, chỉ là cách ly theo quy định. Những lãnh đạo tỉnh chưa thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Nam Đàn cũng có người nằm trong diện phải cách ly”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nói thêm.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành công văn 5529-CV/TU về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, lãnh đạo các cơ quan đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để điều hành công tác, bảo đảm công việc diễn ra bình thường theo chương trình, kế hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm việc tại Nghệ An.

Như đã đưa tin, ngày 6/3, đoàn công tác của Bộ KH-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đi thực tế tại một số mô hình, công trình trọng điểm. Tại huyện Nam Đàn, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình sản xuất nấm ăn của anh Nguyễn Văn Quang ở xóm Đại Lộc và mô hình trồng bí xanh của ông Bùi Văn Thế, xóm Đại Thắng, xã Thượng Tân Lộc.

Đoàn tiếp tục đi khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh: đại lộ Vinh - Cửa Lò và quy hoạch phân khu hai bên tuyến, cầu Cửa Hội và tuyến đường ven biển.

Được biết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, ngồi cùng khoang hạng thương gia với nữ bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19. Qua xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có kết quả âm tính với Covid-19.

