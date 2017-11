Lễ đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tường thuật trực tiếp 12 phút trước 15 phút trước Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cấp cao sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác của Việt Nam và Trung Quốc. 16 phút trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Trung ương Đảng. Tại đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của hai nước sẽ có cuộc hội đàm. Hai nhà lãnh đạo chào người dân khi đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Mạnh Thắng Hai nhà lãnh đạo chào người dân khi đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Mạnh Thắng 30 phút trước Trước đó, trong hai ngày 10-11/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng và tham gia vào các hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tại APEC CEO Summit, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước khoảng 2.000 doanh nhân đến từ 21 thành viên APEC. Tiết lộ bất ngờ về em bé tặng hoa Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hà Nội Bé gái tặng hoa Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ đón chính thức cấp Nhà nước ở Phủ Chủ tịch, Hà Nội chiều 12/11 từng đại diện thiếu nhi Việt Nam tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ Obama năm 2016. 38 phút trước Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện ông được tái bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy trung ương. 56 phút trước Vào ngày mai 13/11, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sáng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. 58 phút trước Ông Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung Chiều 12/11, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng ông Tập Cận Bình cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Việt Nam. 61 phút trước Sau lễ đón, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. 62 phút trước 72 phút trước Quốc thiều Trung Quốc và quốc thiều Việt Nam đã vang lên trong 21 tiếng đại bác rền vang. 83 phút trước Đội quân nhạc và tiêu binh đang tiến vào vị trí, chuẩn bị cho các nghi thức cấp cao đón Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. 87 phút trước Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao. 88 phút trước 93 phút trước 15h30, đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Cung hữu nghị Việt - Trung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đón đoàn. 105 phút trước Từ đêm qua, nhiều cỗ đại bác đã được vận chuyển đến Hoàng Thành Thăng Long. 110 phút trước Sau lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt Trung, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình được đón tiếp theo nghi thức cấp cao nhất với việc bắn 21 phát đại bác. 120 phút trước 122 phút trước Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường Lê Quang Đạo, hướng về Cung hữu nghị Việt - Trung. 125 phút trước Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng tại đường Lê Quang Đạo, khu vực phía tây của Hà Nội. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc. 131 phút trước Cung hữu nghị Việt - Trung được thiết kế bên ngoài tròn và bên trong vuông, tạo hình hoa sen, hình tròn tượng trưng cho sự hài hòa, đoàn kết và viên mãn, thể hiện mong ước hòa bình, hữu nghị của nhân dân hai nước. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, đưa tạo hình hoa sen vào không gian nội thất và mặt đứng thể hiện sự giao lưu văn hóa ngày càng phát triển cũng như mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Trung Quốc. 136 phút trước 15h10, đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào Cung hữu nghị Việt - Trung. 139 phút trước 142 phút trước 15h, đoàn xe hộ tống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời khách sạn, tiến về Cung Hữu nghị Việt - Trung. 145 phút trước Cung hữu nghị được chia làm ba khu A, B và C. Khu A ở giữa là nhà hát với chức năng chính là tổ chức hội nghị kiêm biểu diễn nghệ thuật, bao gồm sân khấu, hậu trường, khán phòng có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, phòng triển lãm ở tiền sảnh và các phòng phụ trợ. Khu B nằm ở phía tây bao gồm phòng đa chức năng, phòng hội nghị, phòng nghỉ ngơi, văn phòng làm việc. Khu C nằm ở phía đông gồm phòng khách VIP, phòng trà, phòng trị liệu đông y, phòng hoạt động câu lạc bộ, phòng đọc sách và các phòng chức năng. 149 phút trước Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và có số lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. 150 phút trước Chức vụ hiện nay của ông Tập Cận Bình: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 153 phút trước Dấu mốc chính về Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/11. 157 phút trước Cung hữu nghị Việt - Trung trước giờ đón ông Tập Cận Bình Trưa nay (12/11), tại Hà Nội, Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11/2017. 160 phút trước Thiếu nữ tặng hoa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nội Bài Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trưa 12/11 nay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thiếu nữ tặng hoa cho người đứng đầu nhà nước Trung Quốc thu hút sự quan tâm của nhiều người. 162 phút trước 164 phút trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Việt Nam 10h50 ngày 12/11, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. 165 phút trước Trước đó vào 10h50 sáng nay, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cùng ông Tập Cận Bình cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Việt Nam.

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đặt nền móng vào năm 2004.

Đến ngày 4/3/2015, dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung đã chính thức được khởi công xây dựng, do doanh nghiệp phía Trung Quốc đảm nhận thi công.

Dự án được triển khai với quy mô 3,3 ha trong đó diện tích xây dựng hơn 13.900 m3, hạng mục lớn nhất là hội trường lớn có 1.500 chỗ ngồi. Cung hữu nghị Việt - Trung là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, vừa là nơi diễn xuất các loại hình nghệ thuật quy mô lớn hoặc tổ chức các sự kiện văn hoá, sự kiện quan trọng.

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được kỳ vọng sẽ là nơi giao lưu văn hoá sôi động giữa nhân dân hai nước, nhằm tang cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị của hai dân tộc.

