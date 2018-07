Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn Lo ngại hàng nghìn hồ đập đang đầy nước

TP - Do mưa lớn những ngày qua, đến nay gần 1.800 hồ chứa nhỏ (chủ yếu bằng đập đất) ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã đầy nước, để tràn tự do, nguy cơ mất an toàn rất cao. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương hạ mức nước, khi miền Bắc sẽ đón đợt mưa lớn trên diện rộng có thể kéo dài đến đầu tháng 8 tới.